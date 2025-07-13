Fransa'da Mahkum, Tahliye Olan Arkadaşının Valizinde Firar Etti

Fransa'da Mahkum, Tahliye Olan Arkadaşının Valizinde Firar Etti
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Fransa'nın Lyon yakınlarındaki Corbas Cezaevi'nden 20 yaşındaki bir mahkum, tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak hapisten kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FRANSA'da bir mahkumun tahliye olan koğuş arkadaşının valizine saklanarak cezaevinden firar ettiği bildirildi.

Fransa'da bir hükümlünün, hapis cezasının infazının tamamlanmasının ardından hapishaneden tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı. 20 yaşındaki mahkumun, cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Cezaevi'nden firar ettiği açıklandı. Yetkililer, firarinin tahliye olan arkadaşının eşyaları arasına gizlendiğini ifade etti.

Ceza infaz kurumu, olayla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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