Haberler

Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Grenoble kentinde, bir güzellik salonuna düzenlenen el bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı. Şüpheliler, saldırı anlarını telefon kamerasıyla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde dün meydana gelen olayda, bir güzellik salonuna giren iki şüpheli içeriye el bombası atarak olay yerinden kaçtı.

6 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların olay yerinde tedavi edildiği ve hastaneye kaldırılmalarına gerek duyulmadığı belirtildi.

SALDIRI ANLARINI BİR DE KAMERAYA ALDILAR

Yüzü maskeli şüpheliler, olayı telefon kamerasıyla kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMA OLDU

Görgü tanıkları, saldırı anında önce çığlık sesleri duyduklarını, hemen ardından ise şiddetli bir patlama yaşandığını aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! Ağır bedel ödediler