Güzellik salonuna el bombalı saldırı! O anları bir de kayda aldılar
Fransa'nın Grenoble kentinde, bir güzellik salonuna düzenlenen el bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı. Şüpheliler, saldırı anlarını telefon kamerasıyla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.
Fransa'nın güneydoğusundaki Grenoble kentinde dün meydana gelen olayda, bir güzellik salonuna giren iki şüpheli içeriye el bombası atarak olay yerinden kaçtı.
6 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda, aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların olay yerinde tedavi edildiği ve hastaneye kaldırılmalarına gerek duyulmadığı belirtildi.
SALDIRI ANLARINI BİR DE KAMERAYA ALDILAR
Yüzü maskeli şüpheliler, olayı telefon kamerasıyla kayda alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.
ŞİDDETLİ PATLAMA OLDU
Görgü tanıkları, saldırı anında önce çığlık sesleri duyduklarını, hemen ardından ise şiddetli bir patlama yaşandığını aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.