Fransa'da göçmenlik yasası kabul edildi

Fransa'da geçtiğimiz hafta parlamentoya sunulan göçmenlere yönelik sert yaptırımları içeren göçmenlik yasası, dün mecliste yapılan oylamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin oylarıyla kabul edildi. Söz konusu yasa tasarısı 11 Aralık'ta yapılan oylamada reddedilmişti.

Fransa'da Ulusal Meclis'de yapılan oylamada, tartışmalara neden olan göç yasası 186 hayır oyuna karşı 349 evet oyuyla kabul edildi. Kabul edilen göçmenlik yasası ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Parlamento göçmenlik metni üzerinde anlaşmaya vardı. Bu iyi bir şey: Fransızları koruyan önlemler, suçlu yabancılara karşı gerekli katılık ve küçüklerin gözaltına alınmasının (tarihi) sona erdirilmesi veya işçiler için yasal düzenleme gibi adalet önlemleri bulunuyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu yasa tasarısı 11 Aralık'ta göçmenlere karşı sert yaptırımları içermesi sebebiyle yapılan oylamada muhalefet partileri tarafından reddedilmişti.

"İDEOLOJİK BİR ZAFER"

Ulusal Birlik Partisi Lideri Marine Le Pen, yasanın kabul edilmesini 'ideolojik bir zafer' olarak gördüğüne dikkat çekerek, "Bu akşam oylanan metin küçük bir adımdır. Bu, göçün gerçek kontrolü için gerekli olan anayasa değişikliğinden çok uzaktır, ancak Ulusal Birlik için tartışmasız bir ideolojik zaferi temsil etmektedir" dedi. Cumhuriyetçi Partinin Lideri Eric Ciotti, ise oylama ile ilgili "Kitlesel göçle mücadeleye yönelik Cumhuriyetçi yasa, Ulusal Meclis'te geniş çapta kabul edildi. Bu zafer sağ açısından tarihi bir zaferdir" ifadelerini kullandı.

"HÜKÜMET KÖTÜ VE AŞIRI SAĞCILARA TESLİM OLMUŞ DURUMDA"

Sosyalist Parti Milletvekili Boris Vallaud yaptığı açıklamada Ulusal Birlik Partisi'nin geçtiğimiz oylamada tasarıyı reddedip dün kabul etmesi hakkında,"Göçmenlik: Her şeyden vazgeçtiler ve Ulusal Birlik buna oy verdi! Anlaşma ofiste kapalı kapılar ardında müzakere edildi Başkanlık çoğunluğunun en kötü sağ ve aşırı sağcılara teslim olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.