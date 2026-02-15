Haberler

Fransa'da savcılık Epstein dosyasını soruşturmak için özel ekip kurdu

Fransa'nın Paris Savcılığı, Epstein ile ilgili belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak amacıyla özel bir ekip oluşturdu. Yeni belgelerin incelemesi ve eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkında dosyanın yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.

FRANSA'da savcılığın, Epstein ile ilgili belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak üzere özel bir ekip oluşturduğu bildirildi.

Fransız basını, Paris Savcılığı'nın, ABD'de kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Paris Savcılığı'nın, söz konusu belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak için özel bir ekip kurduğu belirtildi. Savcılık ayrıca hapiste 2022'de hayatını kaybeden ve adı Epstein belgelerinde geçen eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyasını baştan inceleyeceğini açıkladı.

Paris Savcılığı, Ulusal Mali Savcılık ve Ulusal Adli Polis Birimi ile iş birliği içinde, yeni soruşturmalar açabilmek amacıyla yeni Epstein belgelerinin incelendiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
