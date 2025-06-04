Fransa'da Camiye Girip Kur'an Yakan Şüpheli Yakalandı
Fransa'nın Villeurbanne kentinde bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan şüpheli, Lyon yakınlarında gözaltına alındı. Savcılık, şüphelinin psikolojik sorunlarının bulunduğunu açıkladı.
FRANSA'nın Rhone bölgesine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Fransa'nın Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan İslam karşıtı eylemde bulunan şüpheli, Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı. Lyon Savcılığı, şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya