Fransa'da bir çiftlikten 4 milyon TL değerinde salyangoz çalındı

Fransa'da güvenliği bile şaşırtan ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. BBC'nin haberine göre, Reims yakınlarındaki Bouzy kasabasında faaliyet gösteren L'Escargot Des Grands Crus adlı çiftlikten değeri 4 milyon TL'yi aşan özel tür salyangozlar, kimliği belirsiz kişiler tarafından tesislerden çalındı. Yüksek ekonomik değeriyle dikkat çeken canlıların kaybolması ülke genelinde büyük şaşkınlık yarattı.

ÇİTİ KESTİLER

Tetkililere göre hırsızlar, gece yarısından sonra çiftliğin sınır çitini keserek içeri girdi. Çiftlik binalarına iz bırakmadan ulaşan hırsızlar, tüm stokları neredeyse tamamen boşalttı. Hırsızlık, ancak birkaç gün sonra fark edilerek polise bildirildi.

Çiftlik yönetimi yaptığı açıklamada, olayın "tüm ekip için büyük bir şok" olduğunu belirterek, tatil dönemi öncesi yaşanan bu kaybın ciddi bir darbe olduğunu ifade etti. Noel ve yılbaşı döneminde salyangoz tüketiminin arttığını hatırlatan işletme, müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için stoklarını hızla yenilemeye çalıştıklarını söyledi.

KUTLAMALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Fransa'da özellikle şarap ve sarımsaklı tereyağı eşliğinde tüketilen salyangoz, yıl sonu kutlamalarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor. Çalınan ürünlerin, aralarında Reims'teki Michelin yıldızlı restoranların da bulunduğu birçok prestijli mekâna tedarik edildiği belirtildi.

Çiftliğin yöneticisi Jean-Mathieu Dauvergne, "Mağazamdan mamul ürünler, laboratuvarımdan ise hammadde stokları tamamen alındı. Tatil sezonu için hazırladığımız tüm stoklarımız gitmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri hırsızlarla ilgili incelemelerini sürdürürken olayın, Fransa'da son yılların en sıra dışı gıda hırsızlıklarından biri olarak kayıtlara geçtiği belirtiliyor.