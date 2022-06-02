Fransa'da başörtülü kadını restoranına kabul etmeyen kişi mahkemede hesap verecek - Haberler

Fransa'da başörtülü kadını restoranına kabul etmeyen kişi mahkemede hesap verecek Fransa'da başörtülü kadını "Karanlık çağlara ait bir kıyafeti giyiyor" diyerek restoranına almayan iş yeri sahibi kadın, mahkemede yargılanacak. Dini ayrımcılık suçundan dava açılan kadın, 5 yıl hapis ve para cezası alabilir. Fransız basınındaki habere göre, gözaltına alınan ve savcı karşısına çıkarılan restoran sahibi hakkında savcılık, "dini ayrımcılık" suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. 5 YIL HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA Eylülde Bayonne Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacak iş yeri sahibi kadın, 5 yıl hapis ve para cezasıyla karşı karşıya. BAŞÖRTÜLÜ KADINI RESTORANA ALMAMIŞTI Ülkenin güneydoğusundaki Hendaye kentinde 29 Mayıs'ta bir kişi, Anneler Günü dolayısıyla rezervasyon yaptırdığı restorana annesiyle birlikte gitmişti. Restoran kapısına geldiklerinde iş yeri sahibi kadın, annesi "karanlık döneme ait başörtüyü" taktığı gerekçesiyle iki müşteriyi restorana almayacağını söylemişti. Mağdurlar ise emniyete giderek, kendilerine ayrımcılık uygulandığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. AA / Esra Taşkın - Dünya Fransa Dünya Haberler

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