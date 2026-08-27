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Caen'de Araçlı Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı

Caen'de Araçlı Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı
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FRANSA'nın Caen kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

FRANSA'nın Caen kentinde bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Fransa'nın Caen kentinde yerel saatle 22.30 sıralarında tren istasyonunun karşısındaki caddede meydana gelen olayda, aracın yayaların üzerine kasıtlı olarak sürüldüğü bildirildi. Polis, olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin tamamının 17 ile 40 yaşları arasında erkekler olduğu belirtilerek, olay yerinden kaçan şüphelinin yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ouistreham kentinde yakalandığı duyuruldu. Yetkililer, olayın terör bağlantısının bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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