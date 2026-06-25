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Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Yangın Alarmı: 48 Vilayette Turuncu Seviye

Fransa'da Aşırı Sıcaklar ve Yangın Alarmı: 48 Vilayette Turuncu Seviye
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Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Başkent Paris'te hava sıcaklığı 40,3 dereceye ulaşırken, 18 Haziran'dan bu yana 48 kişi boğularak hayatını kaybetti.

FRANSA, -FRANSA'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran ve dün ülkede en sıcak günler olarak kayıtlara geçti. Sıcaklıklar dün başkent Paris'te 40,3, Bordeaux kentinde 41,8 ve Cazaux kentinde ise 43,6 dereceye kadar yükseldi.

Ülke genelinde aşırı sıcaklar nedeniyle bugün 72 vilayette kırmızı alarm verildi. Ayrıca, Fransa'da 48 vilayette orman yangını riski nedeniyle alarm seviyesi turuncuya, Haute-Garonne ve Deux-Sevres vilayetlerinde ise kırmızıya yükseltildi. Ülke genelinde sıcak havaların etkili olduğu 18 Haziran'dan itibaren 48 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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