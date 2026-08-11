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Fransa'da 43 vilayette sıcak hava alarmı

Fransa'da 43 vilayette sıcak hava alarmı
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Meteo-France, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu alarm verilen vilayet sayısını 21'den 43'e çıkardı. Özellikle batı ve güneybatıda sıcaklıkların 36-38 dereceye ulaşması bekleniyor.

FRANSA'da 43 vilayette, alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiği bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını duyurdu. 21 olan 'turuncu' alarm verilen vilayet sayısının 43'e çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Özellikle Fransa'nın batısı ve güneybatısında termometrelerin 36-38 derecede seyretmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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