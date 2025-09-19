Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Pazartesi Filistin Devleti'ni tanıyacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile görüştüğünü bildirerek, Pazartesi günü Filistin'i tanıyacaklarını açıkladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken; Fransa'dan kritik bir adım geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

"PAZARTESİ GÜNÜ FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAĞIZ"

İngilizce, Arapça ve İbranice paylaşım yapan Macron, "Gazze'de ve genel olarak Filistin topraklarında yaşanan son derece acil durum nedeniyle, Başkan Abbas'a Pazartesi günü New York'ta Filistin Devleti'ni tanıma niyetimi bir kez daha ifade ettim" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ PLANININ BİR PARÇASI"

Macron açıklamasının devamında ise "Bu tanıma kararı, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin güvenlik ve barış yönündeki beklentilerini karşılamayı amaçlayan kapsamlı bir barış planının parçasıdır.

Ayrıca Filistin Yönetimi'ne yönelik taleplerimizi de yineledim. Bu bağlamda, Başkan Abbas Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları hayata geçirme kararlılığını teyit etti. Fransa, bu süreçte Filistin makamlarının yanında olmaya devam edecektir.

Bu taahhütlerin yerine getirilmesini, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için garanti altına alacağız" diye yazdı.