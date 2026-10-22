Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa Adalet Bakanı, yağmalamaya karışan 174 kişinin tutuklandığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Adalet Bakanı, yağmalamaya karışan 174 kişinin tutuklandığını açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki eylemlerde yağmalama olaylarına karışan 174 kişinin tutuklandığını bildirdi. Darmanin, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini de belirtti.

FRANSA Adalet Bakanı Gerald Darmanin ülkedeki eylemlerde yağmalama olaylarına karışan 174 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Marsilya'ya yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklamada bulundu. Darmanin, sarı yeleklilerin eylemleri kapsamında gözaltına alınan yaklaşık 2 bin 500 kişiden 917'sinin mahkemeye sevk edildiğini belirtti. 174 kişinin tutuklandığını söyleyen Darmanin, "Bu son derece önemli bir sayı. Bunlar özellikle adli sicili temiz olan kişilerden oluşuyor. Güvenlik kamerası ve sanal medyadaki görüntüler gelecek saatlerde başka kişilerin gözaltına alınmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor: Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlamalar

Suudi Arabistan'da petrol sahasına saldırı, İran'da peş peşe patlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

Hem parasından hem ilişkisinden oldu
Özel okulda 5. kattan atladığı iddia edilen öğrenci hayatını kaybetti

Özel lisede kan donduran olay! Feci şekilde can verdi
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç yıllar sonra aynı filmde buluştu

15 yıl sonra muhteşem buluşma! Kırmızı halıda birlikte yürüdüler
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun doğum gününü kutlamadı

Fenerbahçe'den Kerem'e büyük şok!
'5 ülkeden diplomatlar çekilecek' denildi, ABD yalanladı

Önce "5 ülke" denildi, sonra yalanlandı: Sadece Arabistan için geçerli
Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum

Osimhen'in iptal edilen penaltısına yapılan yoruma beğeni yağıyor