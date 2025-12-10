Frankfurt'ta mobil sosisli satıcısı viral oldu: Taşınabilir ızgarası ve dev şemsiyesiyle dikkat çekti
Almanya'nın Frankfurt kentinde çekilen bir sokak satıcısı videosu sosyal medyada büyük ilgi topladı. Beline bağladığı portatif ızgarayla yürüyerek sıcak sosis hazırlayan satıcı, bu sıra dışı tezgâhını tamamlayan dev şemsiyesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Frankfurt'ta çekilen bir video, sıra dışı satış yöntemleri arasına bir yenisini ekledi. Başına yerleştirdiği dev şemsiye ve beline bağladığı taşınabilir ızgarayla sokakta sosisli satan satıcı, hem pratikliği hem de görünümüyle sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından biri oldu.
ANINDA ZİYAFET
Isıya dayanıklı özel bir kıyafet giydiği görülen satıcı, kalabalık cadde boyunca ilerlerken anında ekmek arası sosis hazırlıyor ve müşterilerine sunuyor.
TEZGAHI HİÇ BOŞ KALMIYOR
Sıra dışı bu satış tekniği sokak lezzetlerinin tercih edenlerin ilgi odağı oldu. Satıcının tezgahı bir an bile boş kalmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, hem taşınabilir ızgara sistemine hem de satıcının pratik çalışma tarzına şaşkınlıkla yorum yaptı.