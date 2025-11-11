Frankfurt'ta Atatürk'ü Anma Konferansı Düzenlendi

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Almanya'nın Frankfurt kentinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Frankfurt Birliği, yeni ofisinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma konferansı düzenledi. Etkinliğin konuşmacısı emekli öğretmen Turan Akpınar olurken, açılış konuşmasını CHP Frankfurt Birlik Başkanı Ercan Beğen yaptı.

Beğen konuşmasında, Atatürk'ün bir komutandan çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'ü birkaç cümleyle anlatmak çok zor. Atatürk denilince ne anlıyoruz sorusuna doğru cevap vermek gerekir. Atatürk ışık, özgürlük, cumhuriyet demektir. Bizlere düşen görev, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, kollamak ve yaşatmaktır." dedi.

Konferansın konuşmacısı Turan Akpınar ise Atatürk'ü anlamanın önemine dikkat çekti. Akpınar, öğretmenlik yıllarından bir anısını paylaşarak, "Öğrencilerimiz 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 10 Kasım geldiğinde 'Yine Atatürk'ü anlatıyorsunuz' diye sitem ederlerdi. Yıllar sonra o öğrencilerimiz, 'Hocam, Atatürk'ü bize az anlatmışsınız. Şimdi Atatürk'ün anlamını daha iyi anlıyoruz.' dediler. Geleceğin gençleri, Cumhuriyet'in bekçileri olacaktır, buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ü anlatmanın kolay olmadığını belirten Akpınar, "Atatürk'ü bütün dünya tanıdı ama içimizde hala onu tanımayanlar var. Bazıları bilerek tanımamayı seçti. Ancak hiç kimsenin ömrü de, gücü de Atatürk'ü unutturmaya yetmeyecektir." dedi.

Akpınar konuşmasında, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 102 yıldır dimdik ayakta olduğuna dikkat çekerek, "Çin, Rusya, Arnavutluk, Suriye, Irak gibi ülkelerin sistemleri değişti ama Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetimiz devam ediyor ve ilelebet yaşayacaktır. Yeter ki Atatürk'ün gösterdiği bilimsel yoldan sapmayalım, sevgisini gelecek kuşaklara aşılayalım." diye konuştu.

Atatürk'ü tanımak isteyenlere Nutuk okumalarını tavsiye eden Akpınar, "Her Atatürkçü yanında Nutuk kitabını taşımalıdır." dedi.

Konuşmasında Atatürk'ün sanayi ve ekonomi devrimlerine de değinen Akpınar, Cumhuriyet'in temellerinin nasıl atıldığını "Söylev"den örneklerle anlattı.

Akpınar ayrıca Atatürk'ün yaşamına dair dikkat çekici iki ayrıntıyı paylaştı:

"Mustafa Kemal'in fotoğrafını iki yerde göremezsiniz. Birincisi Kurtuluş Savaşı'nda, Afyon ovasındaki savaş sırasında ve sonrasında. Çünkü savaşın vahşetini göstermek istememiştir. İkincisi ise cenaze namazıdır. Atatürk'ün vasiyeti gereği cenaze namazı sırasında fotoğraf çekilmemiştir."