Fordo muamması! Netanyahu "Biliyorum" dedi, ABD sus pus

Fordo muamması! Netanyahu 'Biliyorum' dedi, ABD sus pus
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin vurduğu Fordo nükleer tesisindeki uranyumun saldırıdan 2 gün önce başka bir noktaya taşındığına ilişkin görüntüler büyük ses getirdi. ABD'li yetkililer, İran'ın 10 nükleer bombaya yetecek kadar olan 400 kg'lık zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğunu bilmediklerini söylerken İsrail Başbakanı Netanyahu ise "Uranyumunun nerede olduğuna dair ilginç istihbarata sahibiz" dedi.

Savaşa 10. günde dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesisini "sığınak delici" B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurdu.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ SES GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump operasyonu "Tarihi bir zafer" olarak nitelendirirken saldırıdan 2 gün önce kaydedilen bir uydu görüntüsü ise büyük ses getirdi.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM BAŞKA BİR YERE TAŞINDI"

Uydu görüntülerinde Fordo nükleer tesisinin önünde uzun bir konvoyun yer aldığı görülürken, söz konusu kare nükleer tesiste bulunan zenginleştirilmiş uranyumun bilinmeyen bir yere noktaya taşındığı şeklinde yorumlandı.

Fordo muamması: ABD 'Uranyum nerede bilmiyoruz' dedi, Netanyahu şaşırttı

FORDO MUAMMASI

İran kaynakları, Fordo'daki 10 nükleer bombaya yetecek kadar olan 400 kg'lık yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun taşındığını doğrularken ABD yetkilileri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelen art arda açıklamalar kafaları karıştırdı.

NETANYAHU: İLGİNÇ BİR İSTİHBARATA SAHİBİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD hava saldırılarından hemen önce büyük miktarda zenginleştirilmiş uranyumu gizli bir noktaya taşıdığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Netanyahu, "İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair ilginç istihbarata sahibiz" dedi. Ancak bu "ilginç istihbarat"ın detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.

ABD'Lİ YETKİLİLER: NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Konuyla ilgili konuşan ABD'li yetkililer ise taşınan uranyumun nerede olduğunu bilmedikleri konusunda açıklamalarda bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu

İran'ın en kritik tesisi yine vuruldu! Elektrik kesintileri yaşanıyor
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi

6 havaalanına bomba yağdı, 15 uçak imha edildi
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçıyor
İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump'a karşı sesler yükseldi

İran saldırısı ABD'yi karıştırdı! Trump zorda: Artık yeter
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı

Taraftarlar şokta! Futbolu bıraktı
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket

Trump'tan saldırı sonrası yeni açıklama! Tehdit edip iki seçenek sundu
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor

Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.