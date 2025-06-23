Fordo muamması! Netanyahu 'Biliyorum' dedi, ABD sus pus

Savaşa 10. günde dahil olan ABD, İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesisini "sığınak delici" B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla vurdu.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ SES GETİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump operasyonu "Tarihi bir zafer" olarak nitelendirirken saldırıdan 2 gün önce kaydedilen bir uydu görüntüsü ise büyük ses getirdi.

"ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM BAŞKA BİR YERE TAŞINDI"

Uydu görüntülerinde Fordo nükleer tesisinin önünde uzun bir konvoyun yer aldığı görülürken, söz konusu kare nükleer tesiste bulunan zenginleştirilmiş uranyumun bilinmeyen bir yere noktaya taşındığı şeklinde yorumlandı.

FORDO MUAMMASI

İran kaynakları, Fordo'daki 10 nükleer bombaya yetecek kadar olan 400 kg'lık yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumun taşındığını doğrularken ABD yetkilileri ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelen art arda açıklamalar kafaları karıştırdı.

NETANYAHU: İLGİNÇ BİR İSTİHBARATA SAHİBİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ABD hava saldırılarından hemen önce büyük miktarda zenginleştirilmiş uranyumu gizli bir noktaya taşıdığına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Netanyahu, "İran'ın 400 kilogram yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyumunun nerede olduğuna dair ilginç istihbarata sahibiz" dedi. Ancak bu "ilginç istihbarat"ın detaylarını kamuoyuyla paylaşmadı.

ABD'Lİ YETKİLİLER: NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ

Konuyla ilgili konuşan ABD'li yetkililer ise taşınan uranyumun nerede olduğunu bilmedikleri konusunda açıklamalarda bulunuyor.