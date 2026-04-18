MSB'den Flintlock-2026 Tatbikatı Açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Doğusu ve Batısı ile Tek ve Güçlü Libya! Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor. 'Tek ve Güçlü bir Libya' hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

