FKÖ Genel Sekreteri: Fas, Filistin'in haklarının sağlamlaştırılmasında önemli rol oynuyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Fas'ın Filistin halkının meşru ulusal haklarının sağlamlaştırılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşen Şeyh, Fas'ın bölgedeki konumunu vurgulayarak, Filistin-İsrail çatışmasında da önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, " Fas'ın Filistin halkının meşru ulusal haklarının sağlamlaştırılmasında çok önemli bir rol oynadığını" söyledi.

FKÖ İcra Komitesi Genel Sekreteri Şeyh, başkent Rabat'ta görüştüğü Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile basın toplantısı düzenledi.

Fas'ın bölgedeki konumuna işaret eden Şeyh, "Fas Krallığı, bölgesel ve uluslararası duruşuyla bölgedeki tüm siyasi gelişmelerde aktif ve etkili bir unsur olup, Filistin- İsrail çatışmasında da önemli bir etkiye sahiptir." dedi.

Fas'ın Filistin halkına desteğinin takdir edildiğini ifade eden Şeyh, "Fas, tüm imkan ve gücüyle, Filistin halkının meşru ulusal haklarının sağlamlaştırılmasında çok önemli bir rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin'in haklarına yönelik saldırılar devam ediyor"

Fas Dışişleri Bakanı Burita da ülkesinin "Filistinlilerin meşru haklarını dikkate alarak barışı destekleyen tüm taraflara yönelik tutumunun açık" olduğunu dile getirdi.

"Aşırıcılığa ve sahte tekliflere yer verilmemeli." diyen Burita, Filistin halkının meşru haklarını kazanması için çalışma çağrısı yaptı.

Burita, Fas'ın tutumunun "sabit olduğunu" ifade ederek, "Bölge çok hassas bir süreçten geçiyor ve Filistin'in haklarına yönelik saldırılar devam ediyor." diye konuştu.

Fas- İsrail ilişkileri

İsrail ile Fas, 2000 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin, 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İki ülke arasında 20 yılın ardından diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesiyle çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalanmıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Ağustos 2021'de yaptığı ilk resmi ziyareti kapsamında, İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği olan iletişim ofisini açmıştı.