Fizik yasasına kafa tutan keçi yamaçta düşmeden yürümeyi başardı

Yurtdışında çekildiği öne sürülen bir video Twitter'da elden ele paylaşıldı. Videoda keçinin yamaçta aşağıya düşmeden yürümesi izleyenleri şaşırttı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Öte yandan paylaşılan videoya kısa sürede beğeni ve yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "Bunun bir illüzyon olduğunu düşünmüşüm ama yanılmış gerçekmiş" ifadesi yer alıyor.

HER YERE TIRMANABİLİYORLAR

Öte yandan dağ hayvanı olarak bilinen keçiler çok iyi birer tırmanıcıdırlar. Ağaçların tepelerine, hatta barajlara tırmandıkları bilinen keçiler birer denge ustası ve 320-340 derecelik bir görüş açısına sahiptirler.