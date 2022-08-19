Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki ilk toplantı 26 Ağustos'ta gerçekleştirilecek

NATO'ya katılım süreçleri başlayan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantı tarihi 26 Ağustos olarak belirlendi. Taraflar Finlandiya'da bir araya gelecek.

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin bu duruma karşı çıkmasının ardından ülkede tuttukları teröristleri Türkiye'ye göndermeyi kabul etti. Türkiye de iki ülkeninin tutumunun ardından NATO'ya katılmalarına olumlu yanıt verdi. Türkiye'nin tavrının yumuşamasının ardından NATO'ya başvuran iki ülke, Türkiye ile ortak mutabakat için bir araya gelecek. Toplantının tarihi de 26 Ağustos olarak belirlendi.

İLK TOPLANTI FİNLANDİYA'DA

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısının Finlandiya'da yapılacağını duyurdu.

Bakan Haavisto'nun danışmanı Tomi Nyström ise ülkelerin ilk toplantının en kısa zamanda yapılmasını istediğini belirterek, "Toplantı, ağustos ayında Finlandiya'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNE YÖNELİK MUHTIRA İMZALANDI

İsveç Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada ise 26 Ağustos'ta bu mekanizmanın ilk toplantısının gerçekleştirileceği bilgisi verildi. NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında, 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.