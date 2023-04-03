Finlandiya'da genel seçim: Marin'in partisi üçüncü oldu

Finlandiya'da dün yapılan genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sanna Marin'in partisi Sosyal Demokrat Partisi (SDP) üçüncü oldu.

Finlandiya'da dün yapılan genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Sanna Marin'in partisi Sosyal Demokrat Partisi (SDP) üçüncü oldu. Ulusal Koalisyon Partisi (KOK) seçimi ilk sırada tamamlarken, Gerçek Finler (PS) partisi ise ikinci oldu.

Finlandiya'da resmi olmayan sonuçlara göre, KOK yüzde 20.8 ile seçimi birinci sırada tamamladı. Başbakan Sanna Marin'in partisi SDP yüzde 19.9 oy alarak üçüncü olurken, PS ise yüzde 20.1 ile ikinci oldu. Finlandiya medyasında yayınlanan, resmi olmayan sonuçlara göre, parlamentoda KOK 48, PS 46, SDP 43 ve Merkez Parti (KESK) 23 sandalyeye sahip olacak.

Marin, daha sonra sadece alkol aldığını belirtmiş ve uyuşturucu testinin negatif çıktığını açıklamıştı. Marin, yanlış bir şey yapmadığını belirtmesine rağmen özür dilemişti.