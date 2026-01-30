Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Melania Trump'ın yeni belgeseli "Melania"nın tanıtım afişleri ABD'de vandalizme uğradı; özellikle Los Angeles'ta birçok billboard ve otobüs reklamına Hitler'i çağrıştıran bıyık ve siyasi mesajlar çizildi, yetkililer reklamları başka bölgelere taşıdı.
- Melania Trump'ın belgeseli için hazırlanan tanıtım afişleri, Amerika'nın birçok kentinde grafitilerle tahrip edildi.
- Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, vandalizme karşı önlem olarak reklamları taşıyan bazı otobüsleri farklı bölgelere taşıdı.
- Amazon MGM Studios, Melania Trump'ın belgeselini 40 milyon dolarlık bütçeyle hazırladı.
Melania Trump'ın 30 Ocak'ta vizyona giren belgeseli "Melania" için hazırlanan tanıtım afişleri, Amerika'nın birçok kentinde grafitilerle tahrip edildi.
Özellikle Los Angeles'ta otobüs durakları ve araçlardaki reklam panolarına çizilen görsellerde, First Lady'nin fotoğrafları üzerine Hitler'i çağrıştıran bıyık ve "Eva Braun" gibi ifadelere yer verildiği görüldü. Bu durum kampanyanın tanıtım sürecini gölgelemiş durumda.
OTOBÜSLER FARKLI BÖLGELERE TAŞINDI
Yetkililer, vandalizme karşı önlem olarak Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority'nin (Metro) reklamları taşıyan bazı otobüsleri farklı bölgelere taşıdığını açıkladı. Metro yaptığı açıklamada, panolarda görülen çizimlerin reklamların ciddi şekilde zarar gördüğünü ve olayların tekrarlanmaması için bu adımın atıldığını belirtti.
SİYASİ GÖNDERMELER DE YER ALDI
Vandalizmde ayrıca afişlere yazılan hakaret içerikli ifadeler, estetik müdahaleye dair küçümseyici notlar ve Melania Trump ile Epstein dosyalarına atıflar gibi siyasi göndermeler de yer aldı. Bu saldırılar, belgeselin yayın öncesi tartışmalı kamuoyu tepkisini artırdı.
BELGESEL İÇİN 40 MİLYON DOLAR HARCANDI
Belgesel, Amazon MGM Studios tarafından 40 milyon dolarlık bütçeyle hazırlandı ve First Lady'nin 2025 Başkanlık Yemin Töreni öncesindeki 20 günlük sürecini perde arkasından izleyiciye aktarmayı hedefliyor. Ancak tanıtım kampanyasındaki vandalizm, filmin beklenen promosyon etkisini gölgelemiş görünüyor.