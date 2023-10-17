Filistinli Doktor, İsrail Bombardımanında Ailesini Kaybetti
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Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına maruz kalan ve yaralıları tedavi etmek için durmaksızın çalışan bir Filistinli doktor, ailesini İsrail'in bombardımanında kaybetti. Günlerce enkaz altında kalan eşi ve dört çocuğuna ulaşmak için ekiplerin yoğun çabaları sonucunda doktor, ailesinin cenaze namazında ayakta durmakta zorlandı.
Ailesinin cenaze namazına katılan Filistinli doktor - Ayakta durmakta zorlanan doktor - Doktorun yakınları tarafından teselli edilişi
GAZZE (AA) - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı andan itibaren ara vermeksizin hastaneye getirilen yaralıları tedavi etmek için çalışan Filistinli doktor kendi ailesini İsrail bombardımanında kaybetti. Günlerce enkaz altında kalan eşi ve 4 çocuğuna ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ulaşan doktor cenaze namazında güçlükle ayakta durdu.