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Filistinli Doktor, İsrail Bombardımanında Ailesini Kaybetti

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarına maruz kalan ve yaralıları tedavi etmek için durmaksızın çalışan bir Filistinli doktor, ailesini İsrail'in bombardımanında kaybetti. Günlerce enkaz altında kalan eşi ve dört çocuğuna ulaşmak için ekiplerin yoğun çabaları sonucunda doktor, ailesinin cenaze namazında ayakta durmakta zorlandı.