Filistinli çocuk, savaş enkazında ezan okudu

Filistinli bir çocuğun enkazın ortasında ezan okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Filistin- İsrail savaşında mağduriyet yaşayan Filistinli vatandaşlar hayatlarını normalleştirmek için çaba sarf ediyor.

ENKAZIN ARASINDA YAŞIYORLAR

Filistin'den ortaya çıkan yeni görüntülerde enkaza dönmüş binalardan birine giren küçük çocuk ezan okuyor.Videodaki binaların ve kurumuş ağaçların görüntüsü de izleyenlerin dikkatini çekiyor.

Filistin halkı İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırıları ile mücadele ediyor. Yiyecek-içecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorlar.