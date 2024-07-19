Filistinli çocuk, savaş enkazında ezan okudu
Filistin-İsrail savaşının enkazında yaşamaya çalışan Filistinli bir çocuk, ezan okuyarak dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan görüntüler, Filistinli vatandaşların yaşadığı mağduriyeti ve normalleşme çabalarını gözler önüne serdi. İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırıları sonucunda evleri enkaza dönen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken Filistin halkı, yaşam mücadelesi veriyor.
Filistinli bir çocuğun enkazın ortasında ezan okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Filistin- İsrail savaşında mağduriyet yaşayan Filistinli vatandaşlar hayatlarını normalleştirmek için çaba sarf ediyor.
ENKAZIN ARASINDA YAŞIYORLAR
Filistin'den ortaya çıkan yeni görüntülerde enkaza dönmüş binalardan birine giren küçük çocuk ezan okuyor.Videodaki binaların ve kurumuş ağaçların görüntüsü de izleyenlerin dikkatini çekiyor.
Filistin halkı İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırıları ile mücadele ediyor. Yiyecek-içecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorlar.