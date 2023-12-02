Üye Girişi
Haberler

Filipinler'i vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem kameralarda

Son Güncelleme:
Abone Ol

Filipinler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı. Bir alışveriş merkezinde çekilen görüntülerde insanlar tavandan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Deprem esnasında gece kulübünde eğlenen insanlar ise, güçlü sarsıntıyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı.

Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğusunda yerel saatle 22.37'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 30m kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından Filipinler ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı.

Bölgeden henüz can kaybı bilgisi gelmezken, şiddetli sarsıntı kameralara yansıdı. Depreme bir alışveriş merkezinde yakalanan insanlar çığlık çığlığa kaçıştı. İnsanlar, alışveriş merkezinin tavanından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bir gece kulübünde çekilen görüntüler de depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Gece kulübünde eğlenen insanlar sarsıntıyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Filipinler Deprem Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title