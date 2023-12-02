Filipinler'i vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem kameralarda
Filipinler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem kameralara yansıdı. Bir alışveriş merkezinde çekilen görüntülerde insanlar tavandan düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Deprem esnasında gece kulübünde eğlenen insanlar ise, güçlü sarsıntıyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı.
Filipinler'in Mindanao Adası'nın doğusunda yerel saatle 22.37'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 30m kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından Filipinler ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı.
Bölgeden henüz can kaybı bilgisi gelmezken, şiddetli sarsıntı kameralara yansıdı. Depreme bir alışveriş merkezinde yakalanan insanlar çığlık çığlığa kaçıştı. İnsanlar, alışveriş merkezinin tavanından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Bir gece kulübünde çekilen görüntüler de depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Gece kulübünde eğlenen insanlar sarsıntıyla birlikte kendilerini can havliyle dışarı attı.