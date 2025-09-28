Haberler

Filipinler'de Muson Yağmurları ve Tayfunlar 26 Can Aldı

Filipinler'de Muson Yağmurları ve Tayfunlar 26 Can Aldı
Filipinler'deki muson yağmurları ve tayfunlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. 33 kişi yaralandı, 14 kişi kayboldu ve yaklaşık 2,8 milyon kişi olumsuz etkilendi.

FİLİPİNLER'de muson yağmurları ve tayfunlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından muson yağmurları ile Ragasa, Mirasol ve Bualoi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, muson yağmurları ve tayfunların ülkenin çeşitli bölgelerinde yol açtığı sel ile heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 26'ya çıktığı, 33 kişinin yaralandığı ve 14 kişinin kaybolduğu belirtildi. Ayrıca ülkede afetlerden yaklaşık 2,8 milyon kişinin olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
