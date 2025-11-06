Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu: Ölü sayısı 114'e yükseldi
Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e ulaştı. Ayrıca 127 kişi kayıp ve arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 114'e ulaştığı bildirildi. Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamaya göre; ülkede etkili olan Kalmaegi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.
127 KİŞİ KAYIP
Açıklamada, 127 kişinin ise kayıp olduğu ve bu kişiler için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, kaybolan kişilerin 65'inin Cebu eyaletinden, 62'sinin de Negros Adası bölgesinden olduğunu aktardı.