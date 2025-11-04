Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu Can Aldı

FİLİPİNLER'de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından bugün yapılan açıklamada, Kalmaegi Tayfunu'nun dün gece itibarıyla ülkede etkili olduğu ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri olan Siargao Adası'nda, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.