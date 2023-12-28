Filipinler'de bir adam, beline dolanan yılanı ısırarak öldürdü

Filipinler'de Boljulio Aleria, Bohol adasında motosikletle seyahat ederken saldıran 3 metrelik bir pitonu ısırarak öldürdü. Aleria, yılanın cildini soyana kadar ısırarak etini kemirdi ve yaklaşık 10 dakika süren bir mücadele sonucunda yılanı öldürdü. Saldırının ardından yardım isteyen Aleria, yaraları için Tagbilaran City'deki bir hastaneye götürüldü. Hastane fotoğrafları, Aleria'nın kanlı kolunu ve yüzünü gösteriyor. Doktorlar, antibiyotik reçete ederek onu taburcu etti. Yılanın geri kalanı ise köylüler tarafından ızgarada pişirilip tüketildi

Filipinler'de bir adam, üzerine saldıran bir pitonu ısırarak öldürdü. Bohol adasındaki Antequera'da seyahat ederken 3 metre uzunluğundaki yılan, 48 yaşındaki Boljulio Aleria'ya saldırdı. Aleria, motosikletinin üzerindeyken yılan kendisine saldırıp beline dolandı

Aleria, "Yılanın cildi soyulana kadar ısırarak etini kemirdim. Cilt soyulduğunda, ete ısırabildim ve ancak o zaman gevşedi," dedi. Yaklaşık 10 dakika boyunca yılanın etini yırtarak öldürdü.

Saldırının ardından Aleria, yardım istemek için yakındaki bir eve yürüyebildi ve yaraları için Tagbilaran City'deki Governor Celestino Gallares Tıp Hastanesi'ne götürüldü.

Hastane fotoğrafları, Aleria'nın bandajlı, kanlı bir kol ve yüzüyle gösterdi. Doktorlar, kendisine antibiyotik reçete yazarak taburcu etti.Aleria'ya göre, yılanın geri kalanı köylüler tarafından ızgarada pişirilip yendi.