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Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Filipinler'in Mindanao Adası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Filipinler'in Mindanao Adası 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

FİLİPİNLER'DE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Mindanao Adası'nda şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 7,6 olarak duyurdu.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi de Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

Filipinler Deprem Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bizene kardeşim bizenee yeter artık diğer ülke haberlerinden, kendi ülkenize dönün rezaletleri ekonomileri yazın.

Yanıtla259Yayından Kaldır
Metin Yalcin:

Yıkım çok olsa bile, çok fazla can kaybı olmaz yapıların çoğunluğu tek katlı o bölgede ..

Yanıtla110Yayından Kaldır
1000
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