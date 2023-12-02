Filipinler'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Filipinler'in Mindanao Adası 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

FİLİPİNLER'DE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in Mindanao Adası'nda şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) depremin büyüklüğünü 7,6 olarak duyurdu.

DEPREMİN ARDINDAN TSUNAMİ UYARISI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi de Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.