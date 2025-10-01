Haberler

Filipinler'de 6.9 Büyüklüğünde Deprem: Ölü Sayısı 61'e Yükseldi

Filipinler'in Palompon bölgesinde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 61 olarak tespit edildi. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halkı yerel yetkililerle iş birliği yapmaya ve tetikte olmaya çağırdı.

FİLİPİNLER'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e yükseldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), dün yerel saatle 21.59'da Filipinler'in Palompon bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., halka 'tetikte olunması ve yerel yetkililerle iş birliği yapılması' çağrısında bulunarak, "Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum, dualarım yaralılar ve depremden etkilenen herkesle birlikte" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
