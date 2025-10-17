Filipinler'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Filipinler'in Union kenti yakınlarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 69 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
FİLİPİNLER'in Union kenti yakınlarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in Luzon Adası'ndaki Union kentinin güneybatısında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yaklaşık 69 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından 'tsunami' uyarısı yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya