File uyguladığı şiddetin bedelini canıyla ödedi! Tonlarca ağırlıktaki ayakların altında ezildi

Hindistan'da 62 yaşındaki adam, bir filin saldırısına uğrayıp ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VURDUĞU FİL CANINI ALDI

Hint kültürünün en önemli motiflerinden biri olarak bilinen filler, bölge halkı için büyük öneme sahip. İnsanların, eğlencede, günlük işlerde en büyük yardımcıları olarak görülen filler için festivaller bile düzenleniyor. Tarih boyunca Hintlilerin büyük değer verdikleri fillerin özel bakıcıları bulunuyor. Ancak bu bakıcılardan biri file vurmasının bedelini canıyla ödedi.

SERT BİR DARBEYLE ADAMI YERE SERDİ

Elindeki sopayla filin bacaklarına vuran adam, bir süre daha bunu yapmaya devam etti. Geri geri kaçan fil ise bir süre sonra şiddetli bir darbeyle adamı yere savurdu.

YERDEN KALKMASINA BİLE İZİN VERMEDİ

Neye uğradığını şaşıran adam, yerden kalkamadan bu defa ikinci bir saldırıya uğrayarak tonlarca ağırlıktaki filin ayakları altında ezildi. Öfkeli hayvan her geçen saniye saldırının şiddetini artırdı. Ayağa kalkamayacak hale gelen adam adeta yere kazındı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

O anları gören başka bir kişi ise file müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak saldırıya uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşüren o anlardan geriye ise kameralara takılan bu görüntüler kaldı.