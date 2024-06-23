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File uyguladığı şiddetin bedelini canıyla ödedi! Tonlarca ağırlıktaki ayakların altında ezildi

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Hint kültürünün önemli bir parçası olan filler, halk için büyük öneme sahip ve hatta festivaller düzenleniyor. Ancak, bir fil bakıcısı, elindeki sopayla filin bacaklarına vurduğu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Geri geri kaçan fil, adamı şiddetli bir darbeyle yere savurdu ve ardından ayakları altında ezerek öldürdü.

Hindistan'da 62 yaşındaki adam, bir filin saldırısına uğrayıp ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VURDUĞU FİL CANINI ALDI

Hint kültürünün en önemli motiflerinden biri olarak bilinen filler, bölge halkı için büyük öneme sahip. İnsanların, eğlencede, günlük işlerde en büyük yardımcıları olarak görülen filler için festivaller bile düzenleniyor. Tarih boyunca Hintlilerin büyük değer verdikleri fillerin özel bakıcıları bulunuyor. Ancak bu bakıcılardan biri file vurmasının bedelini canıyla ödedi.

File uyguladığı şiddetin bedelini canıyla ödedi! Tonlarca ağırlıktaki ayakların altında ezildi

SERT BİR DARBEYLE ADAMI YERE SERDİ

Elindeki sopayla filin bacaklarına vuran adam, bir süre daha bunu yapmaya devam etti. Geri geri kaçan fil ise bir süre sonra şiddetli bir darbeyle adamı yere savurdu.

File uyguladığı şiddetin bedelini canıyla ödedi! Tonlarca ağırlıktaki ayakların altında ezildi

YERDEN KALKMASINA BİLE İZİN VERMEDİ

Neye uğradığını şaşıran adam, yerden kalkamadan bu defa ikinci bir saldırıya uğrayarak tonlarca ağırlıktaki filin ayakları altında ezildi. Öfkeli hayvan her geçen saniye saldırının şiddetini artırdı. Ayağa kalkamayacak hale gelen adam adeta yere kazındı.

File uyguladığı şiddetin bedelini canıyla ödedi! Tonlarca ağırlıktaki ayakların altında ezildi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

O anları gören başka bir kişi ise file müdahale ederek uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak saldırıya uğrayan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşüren o anlardan geriye ise kameralara takılan bu görüntüler kaldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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