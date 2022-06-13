Fil, hedefine aldığı kadını ezerek öldürdü! Cenazesinde kalabalıktan sıyrılıp bu kez de tabuta saldırdı - Haberler

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Fil, hedefine aldığı kadını ezerek öldürdü! Cenazesinde kalabalıktan sıyrılıp bu kez de tabuta saldırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Fil, hedefine aldığı kadını ezerek öldürdü! Cenazesinde kalabalıktan sıyrılıp bu kez de tabuta saldırdı

Hindistan'da geçtiğimiz perşembe köyündeki kuyudan su çeken 70 yaşındaki Maya Murmu adlı kadın, Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndan kaçan filin saldırısına uğradı. Ağır yaralanması nedeniyle hayatını kaybeden Murmu'nun cenazesinde olanlar ise daha ilginçti. Bu sefer cenazeyi basan fil, kadının tabutuna saldırdı.

9 Haziran perşembe günü Hindistan'daki Raipal köyündeki bir kuyudan su çeken Maya Murmu adlı kadın, Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndan kaçan filin saldırısına uğradı.

Filin saldırısı nedeniyle Murmu'nun vücudunda ağır yaralar meydana geldi. Hemen hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarını hemen toprağa vermek isteyen aile üyeleri, cenazeyi hastaneden aldıktan sonra tören düzenledi. Fakat bu törende kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı.

Beklenmedik şekilde geri dönen fil, bu sefer de Maya Murmu'nun tabutuna saldırmaya başladı. Aile üyeleri ancak fili uzaklaştırdıktan sonra yaşlı kadını toprağa verebildi. Filin neden böyle bir hareket sergilediği ise hala bilinmiyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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