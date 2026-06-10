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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi kapsamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile ikili görüşme yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da bir araya geldi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve marjında Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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