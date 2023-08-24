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Fidan, Mesud Barzani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani ile görüştü

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Irak'ın Erbil kentinde KDP Başkanı Mesud Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Irak'ın Erbil kentinde KDP Başkanı Mesud Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu Mesut Barzani Dünya Haberler

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