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Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a çağrısını anlattı

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Suriye'de rejimin devrilerek Esad'ın Rusya'ya kaçmasına neden olan süreci aktaran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad çağrısını anlattı. Erdoğan'ın Esad'a en üst düzeyden elini uzattığını söyleyen Fidan, rejimin hiçbir şekilde bu konuyu konuşmak istemediğini ifade etti.

Silahlı muhalif gruplar, Suriye'de 12 günde 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Muhaliflerin başkent Şam'a gelmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin devrik lideri Esad'ın kaçmasına neden olaylardan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıları anlattı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EN ÜST DÜZEYDEN ELİNİ UZATTI"

Rejimin tükenmek üzere olduğunu gördüklerini söyleyen Hakan Fidan, "Bizim niyetimiz Esad gitsin vesaire değil. Terör sorunu üretmeyen bir Suriye'nin ortaya çıkmasıydı. Cumhurbaşkanımız da en üst düzeyden elini uzattı ve dedi ki 'Gel bu sorunu çözelim.' Çünkü artık görüyoruz verileri. Rejim, muhaliflerle sıcak savaşın içindeyken kendi durumunu görecek durumda değildi" ifadelerini kullandı.

FİDAN, ERDOĞAN'IN ESAD ÇAĞRISINI ANLATTI

Fidan, 27 Kasım'dan bu yana olanları katıldığı programda değerlendirirken, Türkiye'nin Suriye'de yaşananları nasıl gördüğünü aktardı. HTŞ'nin yönetimi devralmasına giden süreci değerlendiren Fidan şunları söyledi:

"Bir taraftan baktık ki durum gerçekten çok kötü. Cumhurbaşkanımız da en üst düzeyden elini uzattı ve dedi ki 'Gel bu sorunu çözelim.' Çünkü artık görüyoruz verileri. Rejim muhaliflerle sıcak savaşın içindeyken kendi durumunu görecek durumda değildi.

"BİZİM NİYETİMİZ ESAD GİTSİN DEĞİLDİ"

Rejim tükenmek üzereydi, bunu görüyorduk. Anlayıp da kondurmak istemediğimiz mesele, bu kadar veri varken rejimin ekonomisi çökmüş, kurumları çökmüş, halk temel ihtiyaçlardan mahrum, insanlar yerinden edilmiş. Bununla ilgili başlatılan süreçlere rejim arkasını dönmüş durumdaydı. Bizim niyetimiz Esad gitsin vesaire değil. Bizim niyetimiz Suriye halkını memnun eden, terör sorunu üretmeyen bir Suriye'nin ortaya çıkmasıydı.

"NE KONUŞACAĞIMIZI BİLİYORLARDI"

Kendilerine gerçekten samimiyetle yaklaştık ama hiçbir şekilde bu konuyu konuşmak istemediler. Daha doğrusu bizim ne konuşacağımızı biliyorlardı. Türkiye'nin şart diye ortaya koyduğu şey, kendi halkınla barış, milyonlarca insanı al evine, geri dönmesine izin ver. İnsani bir şey istiyoruz. Fakat rejim kendi halkını maalesef düşman olarak gördüğü için bu konuşmaya bile girmedi. Rejim de karar alma noktasında yalnız değildi. Rusya'nın ve İran'ın etkisi altındaydı. Ve bugünkü aşamaya geldik."

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'a çağrısını anlattı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

uzun sürmez bu esad rusya da ölür. sebebi debi hastalık uyduracaklar, tüm serveti ruslara kalacak.

Yorum Beğen20
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Haber Yorumlarıufo:

akan kanda sizde sorumlusunuz

Yorum Beğen2
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