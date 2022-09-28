Yunanistan'la Ege gerilimine FETÖ elebaşı Gülen de dahil oldu! Sözleri kimseyi şaşırtmayacak cinsten
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Ege'deki son duruma ilişkin Yunan gazetesine konuştu. Yunanistan'ın tezlerini savunan Gülen'in Türk halkı için kullandığı "Sarhoş gibiler" ifadesi ise büyük tepki çekti.
Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Yunanistan'ın Alpha TV muhabiri Michalis Arabatzoglou ile konuştu.
TÜRK HALKINA HAKARET ETTİ
Fethullah Gülen konuşmasında, Türkiye'ye ve Türk halkına hakaret etti, Ege'deki krizde Yunan tezlerini savundu. "Türk halkı sarhoş gibi davranıyor." diyen Gülen "Erdoğan, Yunan adalarını işgal gibi anlamsız şeyler söylüyor. Yunanistan, her zaman dünya kültürlerinin gelişimin sütunu olmuştur." ifadelerini kullandı.
"BİRÇOK İNSANA KUCAK AÇAN KÜÇÜK BİR ÜLKE"
Fethullah Gülen, Avrupa Birliği tarafından sığınmacıları "geri itme" yöntemi ile ölüme terk ettiği ispatlanan Yunanistan hakkında "birçok insana kucak açan küçük bir ülke" ifadelerini kullandı: "Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes bunun farkına varmalı. Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için yoğun şekilde çalışıyor."