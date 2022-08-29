Festivalde otobüs durağının üstünde dans eden grup durağın çökmesiyle yere yığıldı

Londra'da Notting Hill Karnavalı sırasında, bir grup otobüs durağının üzerine çıkarak dans etti. Grubun kendinden geçtiği sırada otobüs durağının üstü çöktü. Eğlenen insanlar bir anda yere yığılırken durağın altından geçen vatandaşlar da ezildi. Korkutan anlar kameraya yansıdı.