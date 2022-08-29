Festivalde otobüs durağının üstünde dans eden grup durağın çökmesiyle yere yığıldı
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Londra'da Notting Hill Karnavalı sırasında, bir grup otobüs durağının üzerine çıkarak dans etti. Grubun kendinden geçtiği sırada otobüs durağının üstü çöktü. Eğlenen insanlar bir anda yere yığılırken durağın altından geçen vatandaşlar da ezildi. Korkutan anlar kameraya yansıdı.
Batı Londra'nın Ladbroke Grove'daki Kensal House otobüs durağında skandal bir olay yaşandı.Notting Hill Karnavalı sırasında, bir grup eğlence düşkünü dans etmek için otobüs durağının tepesine çıktı.
YOLCULAR DURAĞIN ALTINDA EZİLDİ
Ardından otobüs durağının tepesinde çılgınca dans eden grup, otobüs durağının çatısının bükülmesiyle yere yığıldı. Tam o sırada durağın altından geçen vatandaşlar altında ezildi. Otobüs durağının düşmesiyle altında kalan vatandaşlar nefes nefese kalarak yardım çığlıkları atmaya başladı.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Öte yandan festival izleyicileri yoldan çekilmeye çalışırken kaosa neden oldu. İki kişi hafif yaralandı.