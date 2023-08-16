Fener Rum Patriği Bartholomeos Gökçeada'ya geldi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında Gökçeada'ya geldi. Bartholomeos, İlber Ortaylı ve Başpiskopoz Sotirios Athanassoulas ile birlikte Zeytinliköy'e gitti ve vatandaşlarla sohbet etti. Yarın Tepeköy'de düzenlenecek ayine katılması bekleniyor.

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Meryem Ana'yı anma günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine geldi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Tarihçi, Yazar İlber Ortaylı ve Kanada Metropoliti Başpiskopoz Sotirios Athanassoulas ile birlikte Gökçeada'da Zeytinliköy'e gitti. Burada konuşan Bartholomeos, "Herkese selamlar, saygılar. Hayır dualarım sizinle beraber olsun" dedi. Daha sonra vatandaşlar sohbet eden Bartholomeos, ziyaret için yakınının evine geçti.

Bartholomeos'un, yarın Tepeköy'de açık havada düzenlenecek ayine katılması bekleniyor.