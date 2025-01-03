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FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir

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1 Ocak'ta New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen, saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü saldırının ardından Federal Soruşturma Bürosu benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarıda bulundu.

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), 1 Ocak'ta New Orleans'ta araçla gerçekleştirilen, saldırgan dahil 15 kişinin öldüğü saldırının ardından benzer eylemler yapılması ihtimaline karşı ülke genelindeki kolluk kuvvetlerine uyarıda bulunduğu bildirildi.

ÜLKE GENELİNDEKİ KOLLUK KUVVETLERİ UYARILDI

CBS News'in haberine göre, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi, New Orleans'taki saldırının ardından ülke genelindeki kolluk kuvvetleri için uyarı bülteni yayımladı. Bültende, benzer bir saldırı yapılması ihtimaline karşı uyarıda bulunuldu.

New Orleans'takine benzer bir saldırı planını gerçekleştirmek için gereken "beceri eşiğinin" düşük olduğu ifade edilen bültende, araçla saldırı planının "hevesli saldırganlar için cazip olmaya devam edeceği" belirtildi.

"İHBARLARI DİKKATE ALIN"

Bültende, araç kiralama gerekçesinde tutarsızlıklar ve kiralama nedenine ilişkin soruları yanıtlamayı reddetme gibi vakalara karşı dikkatli olunması çağrısı yapılırken, "hassas tesislerin" yakınına uzun süre park edilmiş kiralık araçlar için yapılan ihbarların dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırının yapıldığı New Orleans'ı 6 Ocak'ta ziyaret edeceği belirtildi.

14 KİŞİ ÖLMÜŞ, 35 KİŞİ YARALANMIŞTI

New Orleans'ın Bourbon Caddesi'nde yeni yılın ilk saatlerinde bir aracın hızla kalabalığın arasına dalması sonucu 14 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldürülen saldırganın, Texas eyaletinden 42 yaşındaki Shamsud Din Jabbar adlı ABD vatandaşı ve eski asker olduğu açıklanmıştı.

FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydın:

You are bringing DEAS back to the agenta to stay in Syria

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Haber YorumlarıAydın:

All crows lough with their ass

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Haber YorumlarıFA null:

yalandan nameler herşey Suriye'den çıkmamak için

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