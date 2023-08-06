Fas'ta trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti
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Fas'ın orta kesimindeki Azilal ilinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti. Kazada, Azilal iline bağlı Demnat kentinde haftalık semt pazarına yolcu taşıyan bir araç virajı alamayarak devrildi. Yetkililer, kazaya ilişkin savcılık gözetiminde soruşturma başlattı.
Fas'ın orta kesimindeki Azilal ilinde meydana gelen trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti.
Fas resmi ajansı MAP'ın yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Azilal iline bağlı Demnat kentinde haftalık semt pazarına yolcu taşıyan bir araç virajı alamayarak devrildi.
Kazada 24 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazaya ilişkin savcılık gözetiminde soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Abdelmajıd Amyay - Dünya