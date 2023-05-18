İsrail işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudiler, Kudüs Günü münasebetiyle Bayrak Yürüyüşü düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ile Ağlama Duvarı'na yürüyen Yahudiler, 'Araplara ölüm' ve 'Köyleri yakın' gibi ırkçı sloganlar attı.

- Fanatik Yahudilerden Kudüs'te ırkçı sloganlar: "Araplara ölüm, köyleri yakın"

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'den tansiyonu yükselten açıklama: "Tanrıya şükür burada on binlerce insan var, Kudüs sonsuza dek bizimdir"

Gazze'de yüzlerce Filistinli Bayrak Yürüyüşü'nü protesto etti

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudiler, Kudüs Günü münasebetiyle Bayrak Yürüyüşü düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları ile Ağlama Duvarı'na yürüyen Yahudiler, "Araplara ölüm" ve "Köyleri yakın" gibi ırkçı sloganlar attı.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te fanatik Yahudilerin Kudüs Günü münasebetiyle düzenledikleri provokatif Bayrak Yürüyüşü nedeniyle tansiyon yükseldi. Binlerce fanatik Yahudi, ellerinde İsrail bayrakları ile Kudüs'teki Şam Kapısı'ndan Ağlama Duvarı'na yürüyerek, "Araplara ölüm" ve "Köyleri yakın" gibi ırkçı sloganlar attı. Şam Kapısı'nda toplanan fanatik Yahudiler, yürüyüşü çeken gazetecilere su şişesi ve benzeri nesneler fırlatırken, 2 kişi gözaltına alındı. Yürüyüşe katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "Tanrıya şükür burada on binlerce insan var, Kudüs sonsuza dek bizimdir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bayrak Yürüyüşü'nün tehditler nedeniyle İsrail'in geri adım atmayacağına dair bir mesaj göndermek için orijinal yolunda yapılması talimatını verdiğini açıkladı.

Gazze'de yüzlerce Filistinli Bayrak Yürüyüşü'nü protesto etti

Yüzlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nde fanatik Yahudilerin düzenlediği Bayrak Yürüyüşü'nü protesto etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), insansız hava araçlarıyla Filistinli göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz attı.

Filistin'den kınama

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Sözcüsü Nabil Ebu Rudeineh yaptığı açıklamada, "İslamiyet'in ve Hristiyanlığın kutsallarıyla Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkentidir ve Filistin halkının meşruiyeti ve tarihi hakkı vardır" ifadelerini kullandı. Bayrak Yürüyüşü'nü kınayan Rudeineh, yürüyüşü provokasyon ve gerginliği tırmandıran bir hareket olarak nitelendirdi.

Bayrak Yürüyüşü nedeniyle 2021'de 11 gün süren çatışmalar patlak vermişti

Fanatik Yahudilerin 2021'de düzenlediği Bayrak Yürüyüşü nedeniyle İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar patlak vermiş, çatışmalarda en az 250 Filistinli ile 13 İsrailli hayatını kaybetmişti.