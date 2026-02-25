F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu

Haberler

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı, İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü. Bir pilotumuzun şehit olduğu kaza anı ise bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uçağın düşme anını kaydeden vatandaşın yaşanan faciadan habersiz "Şimşek mi çarptı?" sorusu dikkat çekti.

  • Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan bir F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı.
  • F-16'nın düşme anı, otoyolda seyir halindeki bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
  • Uçak kazası nedeniyle İzmir-İstanbul Otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı kaza kırıma uğradı, bir askerimiz şehit oldu. Uçağın düşme anı görüntüleri ise otoyolda seyir halinde bulunan bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı.

PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

OTOYOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Uçağın İzmir- İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

UÇAĞIN DÜŞME ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

F-16'nın düşme anı ise otoyolda seyir halinde bulunan bir aracın sürücüsü tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan faciadan habersiz "Şimşek mi çarptı?" diye soran sürücünün sözleri görüntüye damga vurdu.

