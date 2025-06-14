Eyalet Meclisi Başkanı'na yönelik saldırıya Trump'tan sert tepki: ABD müsamaha göstermeyecek

Eyalet Meclisi Başkanı'na yönelik saldırıya Trump'tan sert tepki: ABD müsamaha göstermeyecek
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ABD Başkanı Donald Trump, birinin hayatını kaybettiği diğerinin de yaralandığı iki Minnesota eyalet Kongresi üyesine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Olaya karışan herkes, yasaların izin verdiği en üst düzeyde yargılanacak. Bu tür korkunç şiddete ABD'de müsamaha gösterilmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'de Demokrat Eyalet Meclisi Başkanı Melissa Hortman ve eşi Mark Hortman uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti.

Minnesota Valisi Tim Walz ve eyalet yetkilileri, olayla ilgili düzenlenen basın toplantısında Hortman çiftinin 02.00 sularında evlerine polis kılığında gelen bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü açıklarken;"Melissa Hortman ve eşi Mark, bu sabah erken saatlerde siyasi amaçlı bir suikast olduğu anlaşılan bir olayda hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÇOK SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada bu tür korkunç saldırılara ABD'de müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in X sosyal medya platformunda paylaştığı açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Pam Bondi ve FBI'ın soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Trump, "Olaya karışan herkes, yasaların izin verdiği en üst düzeyde yargılanacak. Bu tür korkunç şiddete ABD'de asla müsamaha gösterilmeyecek. Tanrı Minnesota'nın harika halkını korusun. Gerçekten harika bir yer." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Adalet Bakanı Bondi de eyalet milletvekillerine yönelik "hedefli bir saldırı" gibi görünen olayın ardından Minnesota'daki gelişmeleri "yakından izlediğini" bildirdi.

Bondi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "FBI, eyalet ve yerel ortaklarla birlikte bu davayı yerinde araştırıyor. Bu korkunç şiddete müsamaha gösterilmeyecek ve yasanın izin verdiği en üst düzeyde kovuşturma başlatılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Dünya barışı ve katliamların son bulması ABD'nin dağılmasıyla olur

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