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Evsiz adam piyangodan 38 milyon lira kazandı

Evsiz adam piyangodan 38 milyon lira kazandı
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ABD'de sokaklarda yaşayan bir adam, alkollü içecek dükkanından aldığı piyango biletinden 38 milyon lira kazandı. Sokaklardan kurtulmak için sabırsızlandığını belirten şahıs parayı bölgedeki bir evin peşinatı ve bir araba için kullanmayı planladığını söyledi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde evsiz bir adam, alkollü içecek dükkanından satın aldığı piyango biletinden 1 milyon dolar (38 milyon TL) kazandı. Basında çıkan haberlere göre, kimliği açıklanmayan talihli, kazı kazan biletini yıllardır müşterisi olduğu dükkandan satın aldı.

"DOSTUM TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUN"

Mağaza müdürü Wilson Samaan, KSBY'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dükkana geldi, kazıdı ve şöyle dedi: 'Aman Tanrım, bu gerçek mi? Dostum, artık evsiz değilim!'. Ben de şöyle dedim: 'Dostum, turnayı gözünden vurdun."

BİR EV VE ARABA ALACAK

The Guardian'ın aktardığına göre adam başlangıçta 100 bin dolar kazandığını düşünürken Samaan aslında 1 milyon dolar kazandığını doğruladı. Samaan daha sonra bileti elden teslim etmek için adamı arabasıyla Fresno'ya götürdü. Kazanan kişi, ödülün hayatını değiştirdiğini ve parayı bölgedeki bir evin peşinatı ve bir araba için kullanmayı planladığını söyledi.

"SOKAKLARDAN KURTULMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Yerel bir işletme sahibi tarafından yayınlanan bir videoda, talihli adam şunları söyledi: "Slo'da Sandy'nin alkollü içecek dükkanında bir milyon dolar kazandım ve evet, sokaklardan kurtulmak için sabırsızlanıyorum."

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Güle güle harcasın.

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Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Abd piyango ödemelerini TL ile yapıyor

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Tuvaletler zinciri yaptırsın. bu saatten sonra gelen paranın içine herkes yapsın.

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Haber YorumlarıEyüp Duran:

Banada çıksın ne olur... dünya turuna çıkayım...

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