Evinizde görürseniz arkanıza bakmadan kaçın! Dudaktan kan emiyor - Haberler

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Evinizde görürseniz arkanıza bakmadan kaçın! Dudaktan kan emiyor

Genellikle Amerika kıtasında görülen 'suikastçi böceğe' ait bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Genç kadın, böceğin kendisini çok iyi sakladığını ifade etti. Suikastçı böcekler, insanların dudaklarından kan emmesiyle biliniyor.

 - Güncelleme:

Amerika Birleşik Devletleri'nde sık olarak görülen ve 'suikastçi böcek' adı verilen böcekler, yeniden ortaya çıkmaya başladı.

BİR KADIN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Böcek son olarak genç bir kadın tarafından görüntülendi. Sosyal medya hesabından böceğin fotoğraflarını paylaşan kadın, kendisini çok iyi saklamayı başaran böcekten ürktüğünü dile getirdi.

DUDAKTAN KAN EMİYOR

Bu böceğe aynı zamanda 'öpücük böceği' de deniyor. Ona öpücük böceği denmesinin sebebi, insanların tam olarak dudak bölgesinden kan emmekten hoşlanmaları. Isırdıkları noktaya dışkısını bırakıyorlar. Bu da dudak ve göz kapaklarında şişlik ve iltihaplanmaya sebep olabiliyor.

İşte böceğin fotoğrafı:

Evinizde görürseniz arkanıza bakmadan kaçın! Dudaktan kan emiyor

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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