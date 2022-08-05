Evinizde görürseniz arkanıza bakmadan kaçın! Dudaktan kan emiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde sık olarak görülen ve 'suikastçi böcek' adı verilen böcekler, yeniden ortaya çıkmaya başladı.

BİR KADIN TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Böcek son olarak genç bir kadın tarafından görüntülendi. Sosyal medya hesabından böceğin fotoğraflarını paylaşan kadın, kendisini çok iyi saklamayı başaran böcekten ürktüğünü dile getirdi.

DUDAKTAN KAN EMİYOR

Bu böceğe aynı zamanda 'öpücük böceği' de deniyor. Ona öpücük böceği denmesinin sebebi, insanların tam olarak dudak bölgesinden kan emmekten hoşlanmaları. Isırdıkları noktaya dışkısını bırakıyorlar. Bu da dudak ve göz kapaklarında şişlik ve iltihaplanmaya sebep olabiliyor.

İşte böceğin fotoğrafı: