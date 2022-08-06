Evindeki buzdolabında annesinin ruhu olduğuna inanıp, satmaya karar verdi

İngiltere'de tek başına bir evde yaşayan adam, buzdolabında fark ettiği gariplikler nedeniyle az kalsın aklı dengesini yitiriyordu. Adamına anlatımına göre üvey annesi, mutfağın ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

PEYNİRLERİ EKSİLMEYE BAŞLADI

Adamın iddiasına göre dolaba konulan başta kaşar peyniri olmak üzere birçok ürün yavaş yavaş eksilmeye başladı. Peynirleri bir kereliğine test etmek için koyan adam, yine kaybolduğunu görünce artık şüphesinden emin olmaya başladı.

BUZDOLABINI SATILIĞA ÇIKARDI

Buzdolabıyla artık aynı evde yaşamama konusunda kesin karar veren adam, hazırladığı ilanı buzdolabının üzerine yapıştırarak dolabı satmaya karar verdi. Adamın hazırladığı bu ilan ve yazdıkları, sosyal medyada hayli ilgi gördü.

İşte o ilan ve dolap: