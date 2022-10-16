Evinde çok sayıda kadınla yaşayan ünlü şarkıcının itirafı hayli ilginç karşılandı

Senegal asıllı Amerikalı Hip-Hop şarkıcısı Akon Thiam, katıldığı bir radyo programında çok eşli olmasına ilişkin itirafta bulundu. Akon çok eşliliğin sanılanın aksine hayatını zorlaştırmadığını ve kolaylaştırdığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde adı sık bilinen şarkıcılar arasında yer alan Akon Thiam, katıldığı bir radyo programında özel hayatına ilişkin şaşırtan itiraflarda bulundu.

RESMİ OLARAK 1 KADINLA EVLİ

Resmi olarak Tomeka Thiam adlı kadın ile evli olan fakat birden fazla kadınla aynı evde yaşadığı bilinen kon Thiam'ın özel hayatına ilişkin sözleri oldukça ilgi çekti. Ünlü isim, birden fazla eşi olmasının hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

KAPÜŞON ÖRNEĞİ VERDİ

Akon'un evliliklerini özetlemek adına verdiği örnek de oldukça şaşırtıcıydı. Ünlü şarkıcı, "Bir kapüşonunuz olursa onu kaybetmeye korkarsınız ancak 4 kapüşonunuz varsa daha az stres yaşayacaksınızdır" ifadelerini kullandı.