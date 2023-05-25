Everest Dağı'nda Bilimsel Araştırma

Xinhua Haber Ajansı muhabiri, Everest Dağı'nın eteklerinde bulunarak bilimsel araştırmaları takip ediyor. 150 bilim insanı, su, ekoloji ve insan faaliyetleri konusunda araştırma yürütüyor.

ANONS 1 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

"Merhaba. Ben, Xinhua Haber Ajansı muhabiri Zhu Cong. Şu an dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın eteklerinde bulunuyorum. Burası dağcılık ve bilimsel keşif gezileri için bir ana kamp konumunda. Saat, sabah 11 civarı. Yakınlardaki bir buzula gidecek bilimsel araştırma grubunu takip ediyoruz.

Bugün hava gerçekten çok bulutlu. Everest Dağı'nın şuradaki zirvesini güçlükle görebiliyoruz. Şimdi ana kamptan ayrılarak yakınlardaki bir buzula gideceğiz ve yol üzerinde yeni bir şeyler olup olmadığına bakacağız".

SES 1 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

" Everest Dağı'nda kaç kez araştırma yaptınız?

SES 2 (Çince): WU GUANGJİAN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nde profesör:

"Bununla birlikte dördüncü kez."

ANONS 2 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

"Toplamda 150 bilim insanı, Everest Dağı çevresinde su, ekoloji ve insan faaliyetleri konusunda araştırma yürütüyor. Bu araştırma, Qinghai-Tibet Platosu'na düzenlenen ikinci kapsamlı bilimsel keşif gezisinin bir parçası. Yolculuk bizim için hiç kolay değil. Çünkü şu an 5.200 metre yükseklikte bulunuyoruz."

SES 3 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

"Bugünkü ana görevleriniz neler?"

SES 4 (Çince): WU GUANGJİAN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nde profesör:

"Göle gidip su-hava ara yüzeyindeki gaz alışverişini ölçmek."

ANONS 3 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

"Her yerde bu büyük taşları ve kayaları görebilirsiniz. Everest Ulusal Doğa Koruma Alanı'nın merkezindeyiz. Burada gördüğünüz tüm yapılar geçici ve tırmanma sezonunun sona ermesiyle kaldırılacak. Buna asfalt kullanılmadan yapılan çakıl yol da dahil."

SES 5 (İngilizce): CAO BİN, Xinhua muhabiri:

"Burada Orta Rongbuk Buzulu'nu görüyoruz. Doğudaysa ünlü Doğu Rongbuk Buzulu bulunuyor ve Everest'in zirvesine giden yolda yer alıyor. Batı tarafında, Batı Rongbuk Buzulu var. Everest Dağı'nın zirvesine giden geleneksel tırmanma rotasında olmadığı için bu buzula çok az kişinin ayağı değmiştir."

ANONS 4 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

"Kısa bir moladan sonra devam edeceğiz ve göle ineceğiz. Gidelim. Bu yamaç gerçekten çok tehlikeli. Araştırmacılar, dikkatli şekilde yavaş yavaş göle iniyor.

Sonunda göle ulaştık. Şu anda saat, öğleden sonra 2 civarı. Gölün yüzeyine ulaşmamız neredeyse 3 saat sürdü. Araştırmacılar yoğun bir çalışma içinde. Bir araştırmacı, gölden su örnekleri alıp şişelere koyuyor."

SES 6 (Çince): QIU HAİYİNG, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nde doktora adayı:

"Sonraki aşamada, örnekler filtreden geçirilip analiz için laboratuvara götürülecek."

SES 7 (Çince): WU GUANGJİAN, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü'nde profesör:

"Bugün Everest Dağı'nın eteklerindeki Rongbuk Buzulu'nun bitiminde bulunan buzul gölünde araştırma gerçekleştirdik. Daha doğru ve ayrıntılı veri elde etmek amacıyla, yaklaşık üç hafta boyunca yüzey akışına yönelik uzun dönemli gözlemde bulunacağız. Bugün burada ön çalışma yürüttük. Su örnekleri aldık ve su-hava ara yüzeyindeki gaz alışverişi sürecini gözlemledik."

ANONS 5 (İngilizce): ZHU CONG, Xinhua muhabiri:

"Everest Dağı'nda gerçekleştirilen bu yılki bilimsel keşif gezisi hakkında gelecek günlerde daha fazla bilgi vereceğiz. Güle güle. Tekrar görüşmek üzere."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lhasa'dan bildiriyor. (XHTV)