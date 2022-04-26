Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle nikah masasına oturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle nikah masasına oturdu

Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
 - Güncelleme:
Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle nikah masasına oturdu

İngiltere'de 49 yaşındaki bir kişi, ev sahiplerinin mülklerinde evcil hayvan istememesi üzerine kedisiyle evlendi. Kedisinden ayrılmak yerine onunla birlikte sokaklarda yaşamayı tercih edeceğini söyleyen kadının düğününe bir grup arkadaşı katılırken, çocukları ise orada bulunmadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 49 yaşındaki Deborah Hodge, mülklerinde evcil hayvan istemeyen ev sahipleri nedeniyle 3 hayvanını yeniden yuvalandırmak zorunda kalmasının ardından geride kalan tek kedisinden ayrılmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

KEDİSİYLE EVLENDİ

Tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Deborah, ev sahibine evcil hayvanına ne kadar bağlı olduğunu gösterebilmek için kedisiyle evlendi. "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diyen Deborah, "Hiçbir şeyin ben ve kedim India'yı ayıramayacağına dair yeninler ettim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI TÖRENE GELMEDİ

Kedisinden ayrılmak yerine onunla birlikte sokaklarda yaşamayı tercih edeceğini belirten Deborah, nikah törenine ise bir grup arkadaşlarının katıldığını ve çocuklarının gelmediği söyledi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

İngiltere, kedi, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title