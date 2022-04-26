Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle nikah masasına oturdu
Haberler.com - Emre İliksiz - Dünya
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İngiltere'de 49 yaşındaki bir kişi, ev sahiplerinin mülklerinde evcil hayvan istememesi üzerine kedisiyle evlendi. Kedisinden ayrılmak yerine onunla birlikte sokaklarda yaşamayı tercih edeceğini söyleyen kadının düğününe bir grup arkadaşı katılırken, çocukları ise orada bulunmadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 49 yaşındaki Deborah Hodge, mülklerinde evcil hayvan istemeyen ev sahipleri nedeniyle 3 hayvanını yeniden yuvalandırmak zorunda kalmasının ardından geride kalan tek kedisinden ayrılmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.
KEDİSİYLE EVLENDİ
Tek başına yaşayan 2 çocuk annesi Deborah, ev sahibine evcil hayvanına ne kadar bağlı olduğunu gösterebilmek için kedisiyle evlendi. "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diyen Deborah, "Hiçbir şeyin ben ve kedim India'yı ayıramayacağına dair yeninler ettim" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARI TÖRENE GELMEDİ
Kedisinden ayrılmak yerine onunla birlikte sokaklarda yaşamayı tercih edeceğini belirten Deborah, nikah törenine ise bir grup arkadaşlarının katıldığını ve çocuklarının gelmediği söyledi.